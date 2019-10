Tραμπ: «Μας αρέσουν οι Κούρδοι» αλλά, «δεν μας είχαν βοηθήσει στη Νορμανδία» - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Οι συμμαχίες είναι εύκολες», διαβεβαίωσε.

Ακόμη, ο Τραμπ επισήμανε πως οι Κούρδοι πολέμησαν για λογαριασμό των ΗΠΑ εναντίον του Ισλαμικού Κράτους διότι ήθελαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους «τα εδάφη τους», για ίδιο συμφέρον.

Οι Κούρδοι — έθνος που δεν διαθέτει Κράτος — «δεν μας βοήθησαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μας βοήθησαν στη Νορμανδία», έκρινε σωστό να υπενθυμίσει ο αμερικανός πρόεδρος.

Trump criticizes *the Kurds* for not helping America in WWII, "they didn't help us with Normandy." (!!!) pic.twitter.com/yC8yijgjTh