Τραμπ: Με Μπάιντεν θα μετατρεπόσασταν σε φυλακισμένους στην ίδια σας τη χώρα - Ομπάμα: Ψηφίστε, την Τρίτη κρίνονται τα πάντα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, στα 74 του χρόνια κι έπειτα από εκατοντάδες προεκλογικές ομιλίες, δεν μοιάζει κουρασμένος, αντίθετα, κι ετοιμάζεται να διανύσει πάνω από 3.500 χιλιόμετρα σήμερα (θα ταξιδέψει σε Μίσιγκαν, Άιοβα, Βόρεια Καρολίνα, Τζόρτζια, Φλόριντα). Αύριο Δευτέρα, θα κάνει άλλες πέντε ομιλίες σε τέσσερις πολιτείες.

«Τέσσερα χρόνια ακόμα, τέσσερα χρόνια ακόμα», φώναζαν ρυθμικά χθες, κάθε φορά, οι οπαδοί του Τραμπ που συγκεντρώθηκαν στις τέσσερις πόλεις όπου εκφώνησε ομιλίες. Σε αυτή τη βιομηχανική πολιτεία, που ενίοτε κρίνει το αποτέλεσμα των εκλογών, ο μεγιστάνας των ακινήτων είχε κερδίσει στο νήμα τη Χίλαρι Κλίντον το 2016.

Παράλληλα, ο πρώτος μαύρος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπαράκ Ομπάμα, αγόρευε με κοινό υποστηρικτές του Δημοκρατικού υποψηφίου, του Τζο Μπάιντεν, που πήγαν σε συγκέντρωση «drive-in» στο Μίσιγκαν, επίσης πολιτεία στρατηγικής σημασίας στην αναμέτρηση της 3ης Νοεμβρίου.

Μεθαύριο Τρίτη «παίζονται τα πάντα», είπε ο πρώην πρόεδρος, που φόραγε μάσκα με τυπωμένη την προτροπή «Ψηφίστε», επικρίνοντας με σφοδρότητα τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού από τον διάδοχό του στην προεδρία της χώρας που μετράει μακράν τα περισσότερα θύματα στην υφήλιο.

Μπροστά στους δικούς του υποστηρικτές, ελάχιστοι από τους οποίους φόραγαν μάσκες, ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας προσπαθούσε για ακόμη μια φορά να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της πανδημίας του κορωνοϊού, μολονότι μολύνθηκε και ο ίδιος.

Αν αναλάμβανε μια κυβέρνηση Μπάιντεν «θα μετατρεπόσασταν σε φυλακισμένους μέσα στην ίδια σας τη χώρα», υποστήριξε ο Τραμπ χθες Σάββατο. Δεκαοκτώ προεκλογικές συγκεντρώσεις του οποίου, κατά εκτιμήσεις οικονομολόγων του πανεπιστημίου Στάνφορντ που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη, έχουν οδηγήσει σε πάνω από 30.000 μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 και κάπου 700 θανάτους (όχι κατ’ ανάγκη μεταξύ των ανθρώπων που συμμετείχαν). Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται σε στατιστικό τους μοντέλο.

Joe Biden will lock down our entire Country. Biden will make you a prisoner in your own home, and a prisoner in your own Country. Biden’s plan will kill the American Dream—Get your friends, get your family, get your neighbors and GET OUT AND VOTE! #MAGApic.twitter.com/fH8Iq6i8d3