Tραμπ: Να ισχύσουν οι κοινωνικές αποστάσεις και στο Ραμαζάνι, όπως το Πάσχα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

“Θα έλεγα ότι ενδέχεται να υπάρξει διαφορά και θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί, διότι έχω δει μεγάλες διαφορές στη χώρα αυτή. Επιτίθενται στις εκκλησίες των χριστιανών, αλλά όχι στα τεμένη”, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί από τον Λευκό Οίκο.

Το Ραμαζάνι ξεκινά την Πέμπτη, λίγες ημέρες μετά το Πάσχα, στη διάρκεια του οποίου κάποιοι χριστιανοί παραβίασαν τους κανόνες δημόσιας υγείας, που έχουν επιβληθεί λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, οργανώνοντας παράνομες λειτουργίες.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει πως οι ιμάμηδες θα αρνηθούν να συμμορφωθούν με τους κανόνες κοινωνικής απόστασης, ο Τραμπ απάντησε: “Όχι δεν το πιστεύω καθόλου. Είμαι ένας άνθρωπος της πίστης. Και δεν είναι σημαντικό ποια είναι η πίστη σας, όμως οι πολιτικοί φαίνεται να αντιμετωπίζουν τις διάφορες θρησκείες με πολύ διαφορετικό τρόπο”.

Περισσότερα από 700.000 κρούσματα της covid-19 έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ, γεγονός που ανάγκασε τις θρησκευτικές κοινότητες της χώρας να κλείσουν τις πόρτες των ναών και των τεμενών τους.

Η Ισλαμική Ένωση Βόρειας Αμερικής, ακολουθώντας τις συστάσεις των μουσουλμάνων γιατρών, ζήτησε να ανασταλούν οι ομαδικές προσευχές και τα κυριακάτικα σχολεία, μεταξύ άλλων.

President Donald Trump says he hopes US Muslims will be held to the same social distancing standards during Ramadan as Christians at Easter https://t.co/prF2OhZeDFpic.twitter.com/NgMHNxVCh8