Τραμπ: Οι επιθέσεις σε τάνκερ έχουν «την υπογραφή του Ιράν» - Επικαλείται βίντεο των μυστικών υπηρεσιών

Ο Τραμπ απέρριψε το ενδεχόμενο ενός μακροχρόνιου κλεισίματος των Στενών του Χορμούζ από την Τεχεράνη.

Οι Ιρανοί «δεν θα κλείσουν (τα Στενά). Δεν θα τα κλείσουν, δεν θα τα κλείσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και το γνωρίζουν αυτό. Αυτό τους έχει ειπωθεί με τον πλέον σθεναρό τρόπο» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ερωτηθείς πώς σχεδιάζει να απευθυνθεί προς το Ιράν και να σταματήσει τέτοιου είδους επεισόδια, ο Ρεπουμπλικανός απάντησε: «Θα δούμε».

Παράλληλα διαμήνυσε πως είναι έτοιμος να ξεκινήσει συνομιλίες με την Τεχεράνη, οποτεδήποτε είναι έτοιμη. «Θέλουμε να επιστρέψουν πίσω στο τραπέζι» υπογράμμισε ο Τραμπ. «Είμαι έτοιμος όταν εκείνοι είναι» συμπλήρωσε, σημειώνοντας κατόπιν ότι «δεν βιάζεται».

Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις αμερικανικές κατηγορίες εσφαλμένες κι ανησυχητικές.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο:

Just in: Pentagon video of what it says is an Iranian boat removing an unexploded mine from one of the attacked oil tankers in the Gulf of Oman. pic.twitter.com/XSxIPcyV6Q