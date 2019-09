Τραμπ: Οι ΗΠΑ έτοιμες για αντίποινα για τις επιθέσεις στη Σ. Αραβία - Οι αιχμές για το Ιράν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Ο πετρελαϊκός εφοδιασμός της Σαουδικής Αραβίας δέχθηκε επίθεση. Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε τον ένοχο, είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι με βάση τις επαληθεύσεις, αλλά περιμένουμε από το Βασίλειο να μας πει ποιος πιστεύει ότι είναι ο ένοχος αυτής της επίθεσης και υπό ποιους όρους θα δράσουμε!», έγραψε ο Τραμπ στο twitter. «ΑΦΘΟΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ!» πρόσθεσε σε επόμενο tweet του.

