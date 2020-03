Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα στείλουν ιατρικό υλικό αξίας 100 εκατ. δολ. στην Ιταλία

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Ο πρόεδρος Τραμπ εκτίμησε επίσης ότι η παραγωγή συσκευών μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής θα αυξηθεί σημαντικά, χάρη στη συνεργασία περίπου δέκα βιομηχανιών στις ΗΠΑ.

«Στο μέτρο που παράγουμε περισσότερους [αναπνευστήρες] από όσους έχουμε ανάγκη, θα τους στείλουμε στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, εκεί όπου έχουν φρικτά προβλήματα, και σε άλλες χώρες αν είναι δυνατό», τόνισε, την ώρα που η επιδημία επιταχύνεται επίσης στις ΗΠΑ, που καταμετρούν σχεδόν 3.000 νεκρούς και 160.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης επισήμως. Εξήρε ακόμη το ότι 1 εκατ. Αμερικανοί έχουν υποβληθεί σε τεστ.

Trump, as we approach the apex of the #CoronaVirusPandemic is sending Italy $100 million of "medical... things." #Presidensitypic.twitter.com/Qq40TIoPg4