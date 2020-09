Τραμπ: Πάνω από 100 εκατ. δόσεις εμβολίου κατά του κορωνοϊού μπορεί να διανεμηθούν έως το τέλος του έτους - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-Sputnik

«Είμαστε σε πορεία προς την παράδοση και τη διανομή του εμβολίου με ιδιαίτερα ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε συνέντευξη Τύπου. «Μόλις η FDA (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ) εγκρίνει το εμβόλιο... θα είμαστε σε θέση να διανείμουμε 100 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το τέλος του 2020 και μεγάλο μέρος αυτών πολύ νωρίτερα», τόνισε, σημειώνοντας ότι οι πρώτες διανομές μπορεί να ξεκινήσουν κάποια στιγμή τον Οκτώβριο.

Η πρόβλεψή του έρχεται σε αντίθεση με την εκτίμηση του Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, διευθυντή του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) που νωρίτερα χθες σε ακρόασή του σε επιτροπή της Γερουσίας τόνισε πως μια ευρεία διαθεσιμότητα ενός εμβουλίου κατά της Covid-19 θα είναι εφικτή «από το τέλος του δεύτερου τριμήνου, ή τρίτου τριμήνου του 2021».

WATCH: Pres. Trump contradicts CDC Director Robert Redfield on the timing of a potential coronavirus vaccine, saying the director was "confused."

Trump also said Redfield had misunderstood a question when he said masks are more effective than a vaccine. https://t.co/TpeE0Yuvs2pic.twitter.com/VUpnwvwxZD