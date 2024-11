Τραμπ: Προτεραιότητα η μαζική απέλαση παράνομων μεταναστών, δεν έχουμε άλλη επιλογή

Τραμπ: «Δεν έχουμε άλλη επιλογή»

Απαντώντας σε ερώτηση του NBC σχετικά με το κόστος του σχεδίου του, το οποίο οι ειδικοί θεωρούν ότι θα ξεπερνά τις δυνατότητες των υφιστάμενων κυβερνητικών μηχανισμών, ο Τραμπ δήλωσε:

«Το θέμα δεν είναι το κόστος. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Όταν υπάρχουν άτομα που έχουν διαπράξει εγκλήματα, όταν οι βαρόνοι των ναρκωτικών έχουν καταστρέψει χώρες και τώρα επιστρέφουν σε αυτές, δεν τίθεται θέμα κόστους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αν και δεν υπάρχουν ακριβή δεδομένα για τον αριθμό των μεταναστών χωρίς έγγραφα στις ΗΠΑ, ο Πάτρικ Λεκλέιτνερ, υπηρεσιακός διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, είχε δηλώσει τον Ιούλιο στο NBC News ότι μια τέτοια επιχείρηση θα αποτελούσε τεράστια πρόκληση σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποστήριξης και οικονομικών πόρων. Παράλληλα, δύο πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με θέματα μετανάστευσης κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, επεσήμαναν ότι η εφαρμογή του σχεδίου απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ πολλών ομοσπονδιακών υπηρεσιών, όπως το υπουργείο Δικαιοσύνης και το Πεντάγωνο.

