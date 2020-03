Τραμπ σε Ford και General Motors: Ανοίξτε τα εργοστάσιά σας και κατασκευάστε αναπνευστήρες αμέσως!

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Λευκός Οίκος ετοιμαζόταν να ανακοινώσει τη σύσταση ενός κοινού φορέα μεταξύ της General Motors και της Ventec Life Systems, που θα επέτρεπε την παραγωγή περίπου 80.000 αναπνευστήρων.

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford

Η ανακοίνωση, εντούτοις, ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με την εφημερίδα, από τον φόβο του κόστους αυτής της επιχείρησης, που εκτιμήθηκε σε 1 και πλέον δισεκατομμύριο δολάρια.

As usual with “this” General Motors, things just never seem to work out. They said they were going to give us 40,000 much needed Ventilators, “very quickly”. Now they are saying it will only be 6000, in late April, and they want top dollar. Always a mess with Mary B. Invoke “P”.