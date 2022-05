Τραμπ στο συνέδριο της ΝRA μετά το μακελειό στο Τέξας: Η ύπαρξη του κακού είναι λόγος να οπλιστούν οι νομοταγείς πολίτες - ΒΙΝΤΕΟ

«Η ύπαρξη του κακού στην κοινωνία μας δεν είναι λόγος για να αφοπλιστούν οι νομοταγείς πολίτες», είπε ο Τραμπ. «Η ύπαρξη του κακού είναι ο λόγος για να οπλιστούν οι νομοταγείς πολίτες», υποστήριξε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο, τον Τζο Μπάιντεν, και το Δημοκρατικό Κόμμα ότι εκμεταλλεύονται πολιτικά «τα δάκρυα των οικογενειών που πενθούν», προσπαθώντας να ψηφίσουν νόμους κατά της οπλοκατοχής.

Στις εκκλήσεις για περιορισμό της οπλοκατοχής, οι Συντηρητικοί αντιπαραθέτουν το επιχείρημα της καλύτερης αντιμετώπισης των προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Ο μακελάρης ήταν ένας «παράφρων εκτός ελέγχου», τόνισε ο πρώην ένοικος του Λευκού Οίκου και συμπλήρωσε: «Θα καεί στην κόλαση».

Ο Τραμπ ζήτησε επίσης αυξημένη φρούρηση στα αμερικανικά σχολεία, προτείνοντας την τοποθέτηση περιφράξεων με ανιχνευτές μετάλλων στις εισόδους, καθώς και την οπλοφορία των εκπαιδευτικών.

Νωρίτερα, κατά την ομιλία του στο συνέδριο της NRA, ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ υποστήριξε ότι ο περιορισμός της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ θα οδηγούσε σε αύξηση της εγκληματικότητας.

President Donald Trump says it's time for highly trained teachers to be allowed to carry concealed firearms to protect children at schools. #NRAconvention

"Our schools should be the single-hardest target in our country." pic.twitter.com/SpqT1AbKr6