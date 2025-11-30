Τρεις Ιταλοί ακτιβιστές τραυματίστηκαν από Ισραηλινούς εποίκους στην Δυτική Όχθη - Real.gr

Quantcast
Τρεις Ιταλοί ακτιβιστές τραυματίστηκαν από Ισραηλινούς εποίκους στην Δυτική Όχθη
23:57, 30/11/2025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ ζητά από το Ισραήλ να αποτρέψει νέα βίαια περιστατικά.

Τρεις Ιταλοί ακτιβιστές τραυματίστηκαν από Ισραηλινούς εποίκους που τους επιτέθηκαν στην Δυτική Όχθη. Οι έποικοι εισέβαλαν σε διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν οι ακτιβιστές, μαζί με έναν Καναδό συνεργάτη τους, κοντά στην Ιεριχώ.

Οι τρεις Ιταλοί, ενώ κοιμόντουσαν, δέχθηκαν γροθιές, κλοτσιές και χαστούκια. Πριν απομακρυνθούν, οι έποικοι τους είπαν «να θυμάστε ότι δεν πρέπει να επιστρέψετε ποτέ πια» και τους έκλεψαν κινητά τηλέφωνα και διαβατήρια.

Οι ακτιβιστές συνόδευαν παιδιά Παλαιστινίων στο σχολείο και γεωργούς και βοσκούς στον χώρο εργασίας τους. Διακομίστηκαν σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

«Φτάνει με τις επιθέσεις», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για σοβαρότατο συμβάν». Ο Ταγιάνι ζήτησε από το Ισραήλ «να σταματήσει τους εποίκους και να αποτρέψει την συνέχιση των βιαιοτήτων αυτών, που δεν χρησιμεύουν στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου για το οποίο εργαζόμαστε όλοι».

