Καραϊβική: Τρεις νεκροί σε νέο πλήγμα των ΗΠΑ εναντίον σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν νέο βομβαρδισμό χθες Παρασκευή στην Καραϊβική, βάζοντας στο στόχαστρο ακόμη ένα ταχύπλοο το οποίο, κατ’ αυτές, μετέφερε ναρκωτικά, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), στο πλαίσιο εκστρατείας πληγμάτων που διαρκεί πλέον πάνω από έξι μήνες.

Με αυτό το πλήγμα, φθάνουν τους τουλάχιστον 133 οι νεκροί και τα τουλάχιστον 39 τα σκάφη που έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν άρχισε η αμερικανική εκστρατεία.

Πρόκειται για το τέταρτο γνωστό αεροπορικό πλήγμα του είδους από την αρχή της χρονιάς, έπειτα από εκείνα της 23ης Ιανουαρίου, της 5ης και της 10ης Φεβρουαρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε έχει παρουσιάσει χειροπιαστές αποδείξεις πως οποιοδήποτε από τα πλεούμενα που χτυπήθηκαν ενεχόταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη διακίνηση.

Η νομιμότητα της εκστρατείας, που επισήμως στοχοποιεί καρτέλ των ναρκωτικών που μεταφέρουν ουσίες στις ΗΠΑ, αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί αντεγκλήσεις κυβερνητικών με αντιπολιτευόμενους στην Ουάσιγκτον.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βλέπει στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις», κάτι με το οποίο συμφωνούν ειδικοί.

Επίσης στο όνομα του αγώνα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στη Βενεζουέλα κι αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες την 3η Ιανουαρίου στην πρωτεύουσα Καράκας.