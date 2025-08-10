Ρωσία: Επιδρομές της Ουκρανίας με drones - Η Mόσχα κυρίευσε 500-550 τετραγωνικά χλμ.τον Ιούλιο - Real.gr

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ αρκετά διαμερίσματα και μια βιομηχανική εγκατάσταση υπέστησαν ζημιές, εξαιτίας χωριστών επιδρομών ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης (drones) στη ρωσική περιφέρεια Σαράταφ (νότια), ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Ρομάν Μπουσαργκίν μέσω Telegram.

Ο Μπουσαργκίν δήλωσε ότι κάτοικοι απομακρύνθηκαν αφότου θραύσματα από καταρριφθέν drone προκάλεσαν ζημιές σε τρία διαμερίσματα σε νυχτερινή επίθεση.

«Αρκετοί κάτοικοι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια», δήλωσε ο Μπουσαργκίν. «Επιτόπου προσφέρθηκε βοήθεια και ένας άνθρωπος διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, ένας άνθρωπος πέθανε».

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 121 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων οκτώ πάνω από την περιφέρεια Σαράταφ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. Το υπουργείο ανακοινώνει κατά κανόνα μόνο πόσα drones καταρρίπτει η αντιαεροπορική άμυνα και όχι πόσα εκτοξεύει η Ουκρανία.

Ο Μπουσαργκίν δεν διευκρίνισε τι παρήγαγε η βιομηχανική εγκατάσταση που επλήγη.

Σε οπτικό υλικό που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από βιομηχανική, κατά τα φαινόμενα, ζώνη. Το Reuters διασταύρωσε την τοποθεσία που φαίνεται σε ένα από τα βίντεο με δορυφορικές εικόνες της περιοχής, αλλά δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει πότε μαγνητοσκοπήθηκαν τα πλάνα αυτά.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το δίκτυο RBK-Ukraine, μετέδωσαν ότι το διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Σαράταφ, το διοικητικό κέντρο της περιφέρειας, φλέγεται ύστερα από επίθεση με drone.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές. Δεν έχει υπάρξει επίσημο σχόλιο από τη ρωσική πλευρά.

Το διυλιστήριο στη Σαράταφ, που ανήκει στη Rosneft, ανέστειλε τη λειτουργία του νωρίτερα φέτος για λόγους ασφαλείας ύστερα από επιδρομές ουκρανικών drones, δήλωσαν στο Reuters πηγές του στην πετρελαϊκή βιομηχανία.

Η Ρωσία κυρίευσε 500-550 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιούλιο

Μονάδες του ρωσικού στρατού ξηράς «πολύ πιθανόν» κυρίευσαν 500 ως 550 τετραγωνικά χιλιόμετρα του εδάφους της Ουκρανίας τον Ιούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας βασισμένη σε εκτιμήσεις της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών που δημοσιοποιήθηκε χθες μέσω X.

Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη ήταν χονδρικά παρόμοια τον Ιούνιο.

Οι εδαφικές απώλειες ήταν επικεντρωμένες στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με το Λονδίνο, που επισήμανε «τακτικές προελάσεις» βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της πόλης Πόκροφσκ, στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου δίνονται σκληρές μάχες επί μήνες.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες να περικυκλώσουν την πόλη και να εντείνουν την πίεση στις εναπομείνασες οδούς εφοδιασμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επισήμανε πως πλέον έχει καταληφθεί σχεδόν όλη η περιφέρεια Ντονέτσκ.

Στην βόρεια περιφέρεια Σούμι αντίθετα οι ρωσικές δυνάμεις δεν σημείωσαν αξιόλογη προέλαση τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, πάντα σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Τα ρωσικά εδαφικά κέρδη ενδέχεται να παίξουν ρόλο στην επικείμενη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα.

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της εκχωρήσει τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, να εγκαταλείψει κάθε σχέδιο για την ένταξή της στο NATO και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια.

Πρόκειται για απαιτήσεις που χαρακτηρίζει απαράδεκτες το Κίεβο, το οποίο από την πλευρά του αξιώνει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπλων και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων — πρόκειται για κόκκινες γραμμές για το Κρεμλίνο.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέκλεισε εκ νέου χθες οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών και οποιαδήποτε πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου «χωρίς» το Κίεβο.

