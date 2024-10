Τρεις δημοσιογράφοι νεκροί σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο

Το ANI εξήγησε πως «τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στη Χασμπάγια», διευκρινίζοντας πως «ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή στις 03:30 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες λιβανικών ΜΜΕ, ο βομβαρδισμός είχε στόχο ξενοδοχείο στη Χασμπάγια, περίπου πενήντα χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού.

#BREAKING: #Israel Air Force just targeted a hotel in Hasbaya area in Marjeyoun, southern #Lebanon where several #IRGC Quds Force liaison officers disguised as journalists had stayed. Multiple journalists of the IRGC linked Al-Mayadeen were also staying there. pic.twitter.com/NQPlIdzmKw