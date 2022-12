Τρεις νεκροί από έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου στη Ρωσία - Έκλεισε ένα τμήμα του - Βίντεο

Ο Όλεγκ Νικολάγεφ, διοικητής της Δημοκρατίας της Τσουβασίας, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως τρεις άνθρωποι, που πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης, σκοτώθηκαν, ενώ άλλος ένας, οδηγός, "ήταν σε κατάσταση σοκ".

Είπε πως δεν είναι σαφές πότε μπορεί να επαναληφθεί η παροχή αερίου μέσω του αγωγού και πως οι αρχές προσπαθούν να επιλύσουν το θέμα.

An explosion hit the Urengoi-Pomary-Uzhhorod gas exporting pipeline, which leads from Russia through Ukraine. It’s in the Russian Chuvashia and explained by “a leak in an underground gas pipeline.”

