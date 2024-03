Τρεις νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πόλη Χάρκιβ

Η περιοχή του Χάρκιβ, που συνορεύει με την Ρωσία στο βόρειο τμήμα της και εκτείνεται κοντά στην γραμμή του μετώπου, υφίσταται συστηματικά επιθέσεις κατά την διάρκεια της διετούς ρωσικής εισβολής. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν ένας πύραυλος κρουζ. Μια μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται στο σημείο όπου βρίσκεται ο εκδοτικός οίκος» δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Another russian missile attack in #Kharkiv.

4 killed, 7 wounded as of now. People may still be trapped under the rubble.

russia continues to attack Ukraine's infrastructure and kill civilians. The terrorist country must be punished.#RussiaIsATerroristState

??@radiosvobodapic.twitter.com/GokxlsipTe