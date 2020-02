Τρεις νεκροί και 179 τραυματίες από την αεροπορική τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Η άτρακτος του αεροσκάφους Boeing 737 της ιδιωτικής τουρκικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Pegasus κόπηκε στα τρία και πήρε φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από το τηλεοπτικό δίκτυο CNN-Turk.

Το αεροσκάφος, που ολοκλήρωνε πτήση από τη Σμύρνη, υπέστη το δυστύχημα εξαιτίας των κακών μετεωρολογικών συνθηκών, δήλωσε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλίκαγια.

Τρεις τούρκοι υπήκοοι σκοτώθηκαν και άλλοι 179 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Δείτε εδώ τη στιγμή που το αεροσκάφος γίνεται κομμάτια

Footage emerged from the moment the Turkish plane skids off the runway in Istanbul’s Sabiha Gökçen airport with dozens of passengers on board, seconds before breaking into pieces. pic.twitter.com/7rT3ZtZgCf#Pegasus#Turkey