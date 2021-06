Τρεις νεκροί στην Τσεχία από την σφοδρότερη καταιγίδα στην σύγχρονη ιστορία της χώρας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Στο χωριό Χράσκι που έχει πληθυσμό 1.600 κατοίκους ένας αντιδήμαρχος εκτίμησε ότι το ένα τρίτο των σπιτιών καταστράφηκε και πολλά χρειάζεται να επιθεωρηθούν προτού οι κάτοικοί τους μπορέσουν να επιστρέψουν.

"Η εκκλησία δεν έχει στέγη, δεν έχει καμπαναριό, τα αυτοκίνητα εκσφενδονίστηκαν μέσα στις αυλές σπιτιών, οι άνθρωποι δεν είχαν πού να κρυφτούν. Το χωριό από την εκκλησία και κάτω ουσιαστικά εξαφανίστηκε", δήλωσε στην ειδησειογραφική ιστοσελίδα iDNES ο Μάρεκ Μπάμπιτς.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε χιλιάδες σπίτια και έκαναν έκκληση στους κατοίκους να μην οδηγούν στις πληγείσες περιοχές ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το έργο των σωστικών συνεργείων και, αντίθετα, να στείλουν δωρεές.

Περισσότεροι από 100 ένοικοι ενός οίκου ευγηρίας στο Χοντόνιν χρειάστηκε να απομακρυνθούν.

Ο πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις διέκοψε την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, όπου βρισκόταν για την Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και επέστρεψε στην χώρα του για να επισκεφθεί την πληγείσα περιοχή.

At least three people died and dozens were injured after a rare tornado razed houses in the Czech Republic's southeast, rescuers said on Friday as they combed rubble for more victimshttps://t.co/yaiUBzVcD6