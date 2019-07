«Τρέμει» η Καλιφόρνια: 8 φορές πιο δυνατός ο σημερινός σεισμός - Σπίτια άλλαξαν θέση, θεμέλια ράγισαν - Οι πρώτες εικόνες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/dailymail.co.uk

Η δήμαρχος του Ρίτζκρεστ Πέγκι Μπρίντεν δήλωσε τηλεφωνικά: «Έχουμε πυρκαγιές, έχουμε διαρροές αερίου, έχουμε τραυματισμούς, έχουμε κόσμο χωρίς ρεύμα. Το αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ρίτζκρεστ Τζεντ Μακλάφλιν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι υπάρχουν αναφορές μόνο για ελαφρείς τραυματισμούς, προσθέτοντας ότι οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής στοιχεία για σοβαρά τραυματίες. Νωρίτερα, άλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο αριθμός των τραυματιών και η έκταση των ζημιών δεν είναι ακόμα γνωστά, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Ο νεότερος σεισμός ήταν ο ισχυρότερος που πλήττει τη νότια Καλιφόρνια ύστερα από τη δόνηση των 7,1 βαθμών στην έρημο Μοχάβε κοντά σε στρατιωτική βάση το 1999, δήλωσε η Λούσι Τζόουνς, σεισμολόγος στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (CalTech).

Η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας του Σαν Μπερναντίνο ανέφερε ότι ο νεότερος σεισμός προκάλεσε κάποιες ζημιές σε κτίρια. «Σπίτια άλλαξαν θέση, θεμέλια ράγισαν, τοιχία αντιστήριξης έπεσαν», ανέφερε η πυροσβεστική στο Twitter. Καταγράφηκε «ένας τραυματισμός (ελαφρύς), οι πυροσβέστες προσφέρουν φροντίδες στον ασθενή. Δεν υπάρχουν ανάγκες που να μην έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή», διευκρίνισε σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης

Ο Λουκ Σμιθ, ιδιοκτήτης του Furys Sports Bar στο Ρίτζκρεστ δήλωσε σε τηλεφωνική του επικοινωνία ότι η δόνηση προκάλεσε κάποιες ζημιές στην εσωτερική ψευδοροφή του καταστήματος και στο μπαρ, ενώ είχε ως αποτέλεσμα να σπάσουν και κάποια μπουκάλια. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την ώρα στο μπαρ βρίσκονταν τρεις πελάτες αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε.

Aftershocks here at Vegas Summer League. Scoreboard and speakers swaying just a bit. pic.twitter.com/HRaddGs6MH