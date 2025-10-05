Τριάντα δύο ουκρανικά drones κατέρριψε η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα στη διάρκεια της νύχτας - Real.gr

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 32 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία γνωστοποίησε σήμερα, Κυριακή (5/10) ότι μια ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε ότι αναπτύχθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για να επιτηρήσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου.

Παράλληλα Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως πύραυλοι και drones «έπεφταν βροχή» στην περιοχή του Λβιβ, κοντά στα πολωνικά σύνορα.