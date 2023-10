Τριντό: «Σοκαριστικός και θλιβερός ο θάνατος του Μάθιου Πέρι» - Ήταν συμμαθητές στο δημοτικό

«Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι είναι σοκαριστικός και θλιβερός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα παιχνίδια που παίζαμε στην αυλή του σχολείου και ξέρω ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ τη χαρά που τους έφερε. Ευχαριστώ για όλα τα γέλια, Μάθιου. Αγαπήθηκες – και θα λείψεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζάστιν Τριντό.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed.