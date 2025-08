Τρίωρη συνάντηση Πούτιν με τον Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ - Real.gr

Η συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ, ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Κρεμλίνο, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου που έθεσε ο αμερικανός πρόεδρος προς την Ρωσία για να σταματήσει την επίθεσή της στην Ουκρανία.

«Οι συζητήσεις διήρκεσαν σχεδόν τρεις ώρες», ανέφερε το TASS, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το Ria Novosti ανέφερε ότι η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Γουίτκοφ αναχώρησε από το Κρεμλίνο γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα και ώρα Μόσχας).

Ο Γουίτκοφ, ο άνθρωπος του Ντόναλντ Τραμπ για τις «ειρηνευτικές αποστολές», έφτασε νωρίτερα σήμερα στη ρωσική πρωτεύουσα για να συναντηθεί με την ρωσική ηγεσία. Ο αξιωματούχος έχει συναντηθεί επανειλημμένως με τον Πούτιν, αλλά καμία από τις συναντήσεις αυτές δεν έφερε αποτέλεσμα.

Οι αμερικανορωσικές σχέσεις γνώρισαν την περασμένη εβδομάδα αιφνίδια κλιμάκωση της έντασης όταν ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη δύο πυρηνικών υποβρυχίων έπειτα από την online αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

