Τρίτη νύχτα βίαιων ταραχών στη Μινεάπολη για τη δολοφονία του Αφροαμερικανού - Στις φλόγες κτίρια και αστυνομικό τμήμα

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-Xinhua

Αρκετοί διαδηλωτές υποχώρησαν για λίγο, όταν αστυνομικοί στην οροφή έκαναν χρήση δακρυγόνων και βλημάτων από καουτσούκ, προτού ανασυνταχθούν και επιτεθούν στο κτίριο κατά μέτωπο, βάζοντας φωτιά, ενώ οι αστυνομικοί κατά τα φαινόμενα αποσύρονταν. Διαδηλωτές θεάθηκαν στην οροφή αργότερα.

Ένα αυτοκίνητο και άλλα δύο κτίρια επίσης πυρπολήθηκαν, ενώ άγνωστοι λεηλάτησαν ξανά, για δεύτερη νύχτα, ένα κατάστημα της αλυσίδας Target.

BREAKING NEWS: Massive fire at a Walmart in #Minneapolis amid riots. Multiple police stations are burning as 5 precincts have been abandoned. #minneapolisriots #GeorgeFloyd #MinneapolisRiot pic.twitter.com/JNfVl9bwyC

Η πυροσβεστική είχε κάνει λόγο για 16 εμπρησμούς κτιρίων τη νύχτα της Τετάρτης.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα στείλει την Εθνοφρουρά να «κάνει τη δουλειά όπως πρέπει» αν ο δήμαρχος της Μινεάπολης δεν καταφέρει να ελέγξει την κατάσταση. «Όταν αρχίζει λεηλασία, αρχίζουν και τα πυρά», διεμήνυσε.

The Minneapolis Police 3rd Precinct is burning to the ground! OMG. And, no firefighters or police around. #minneapolisriots#JusticeForGeorgeFloyd#icantbreathe#MinneapolisRiot#BlackLivesMater#GeorgeFloydpic.twitter.com/YuXd0buIKZ