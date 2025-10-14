Quantcast
Τροχαίο ατύχημα για τους Alec και Stephen Baldwin - Real.gr
real player

Τροχαίο ατύχημα για τους Alec και Stephen Baldwin

23:30, 14/10/2025
Τροχαίο ατύχημα για τους Alec και Stephen Baldwin

ΠΗΓΗ: EPA/ANDREW GOMBERT

Η σύγκρουση φέρεται να συνέβη εν μέσω ακραίων καιρικών συνθηκών στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved