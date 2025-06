Τρομακτικό ατύχημα στη Λουϊζιάνα: Εργάτης έμεινε στον... αέρα μετά από σύγκρουση γερανού με νταλίκα - Real.gr

Ένα σοκαριστικό ατύχημα κατέγραψε κάμερα αυτοκινήτου σε δρόμο στη Λουϊζιάνα των ΗΠΑ, όπου ένας εργάτης παραλίγο να χάσει τη ζωή του όταν, την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε φανάρι κυκλοφορίας, διερχόμενη νταλίκα συγκρούστηκε με τον γερανό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διασταύρωση στο Denham Springs, όταν το βαρύ όχημα επιχείρησε να στρίψει και η γωνία του τρέιλερ χτύπησε το αναβατόριο στο οποίο βρισκόταν ο τεχνικός. Η σύγκρουση άφησε τον άνδρα μετέωρο στον αέρα.

Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, ο τεχνικός που ήταν δεμένος με ιμάντες, υπέστη μόνο ελαφρείς τραυματισμούς και δεν χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του Denham Springs.

