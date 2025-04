Τρομακτικό ατύχημα στην Αριζόνα: Ταχύπλοο στροβιλίστηκε στον αέρα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένα ταχύπλοο «πέταξε» στον αέρα με ταχύτητα πάνω από 200 μίλια/ώρα, ενώ επιχειρούσε να τρέξει με μέγιστη ταχύτητα στο 2025 Desert Storm Shootout στη Lake Havasu City της Αριζόνα το Σάββατο.

Ως εκ θαύματος, και οι δύο οδηγοί του σκάφους επέζησαν από τη συντριβή χωρίς τίποτα περισσότερο από μερικά κατάγματα.

Γύρω στο μεσημέρι, η αγωνιστική ομάδα Freedom One Racing Team με έδρα το Κάνσας Σίτι του Μιζούρι παρατάχθηκε για τη σειρά της να προσπαθήσει να σπάσει το ρεκόρ ταχύτητας στο αγώνισμα μέγιστης ταχύτητας 3/4 μιλίων.

Προς το τέλος του αγώνα, όταν το σκάφος ταξίδευε μεταξύ 200 και 210 μιλίων την ώρα, η ομάδα πιστεύει ότι η πλώρη του σκάφους έπιασε μια σημαντική ριπή ανέμου που προκάλεσε την ανατροπή του σκάφους και την περιστροφή του κατά 360 μοίρες πριν πέσει στο νερό.

Speedboat driving 200mph flips up in the air and crash as the drivers attempt to break a record in Lake Havasu, Arizona.

pic.twitter.com/qFju8mAdlH

— Oli London (@OliLondonTV) April 27, 2025