Τρομακτικό βίντεο από την Ταϊλάνδη: Καθαριστής τζαμιών παλεύει να κρατηθεί ενώ πέφτουν τόνοι νερού δίπλα του - Real.gr

Την τρομακτική στιγμή που ένας καθαριστής τζαμιών κρατιέται με δυσκολία έξω από ένα ψηλό κτίριο στην Ταϊλάνδη που ταλαντευόταν από τον σεισμό, κατέγραψε βίντεο.

Ο άτυχος εργαζόμενος είχε στη διάθεσή του μόνο τη ζώνη ασφαλείας, το κράνος και ένα σκοινί για να προστατευτεί όταν ο καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τη Μιανμάρ και τις γύρω περιοχές της Ταϊλάνδης, αφήνοντας πίσω του περισσότερους από 1.600 νεκρούς.

Δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του σεισμού, ο καθαριστής φαίνεται να σκύβει το κεφάλι του και να κρατιέται γερά από την άκρη του κτιρίου, ενώ τόνοι νερού από την πισίνα του τελευταίου ορόφου χύνονται στις δύο πλευρές.

Ο εργαζόμενος έμεινε όσο πιο ακίνητος μπορούσε προτού χρησιμοποιήσει το σκοινί για να προσπαθήσει να κατέβει το κτίριο. Ωστόσο, τη στιγμή που άρχισε να κινείται, φάνηκε να ταλαντεύεται στο πλάι λόγω της κίνησης του κτηρίου που προκαλούσε ο ισχυρός σεισμός.

Imagine doing maintenance on the side of a building during an earthquake. That’s what happened to this guy in Thailand. pic.twitter.com/VUrEkAFM8k

— Ian Miles Cheong (@stillgray) March 29, 2025