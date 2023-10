Τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες: Νεκρός ο δράστης - Βρέθηκε το όπλο του φονικού

Νεκρός από τις σφαίρες Βέλγων αστυνομικών έπεσε νωρίτερα σήμερα ο δράστης της χθεσινής επίθεσης στις Βρυξέλλες κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο Σουηδοί πολίτες, μετέδωσε το δίκτυο BFM TV.

Η αστυνομία πυροβόλησε τον δράστη σε καφέ της περιοχής των Βρυξελλών Σέρμπεκ. Χθες το απόγευμα, ο ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στην «Πλας Σενκτελέτ» της βελγικής πρωτεύουσας σκοτώνοντας δύο άτομα που φορούσαν φανέλες της εθνικής Σουηδίας (η οποία αντιμετώπιζε χθες το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βελγίου στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Euro 2024).

Ο 45χρονος ένοπλος Τυνήσιος τραυμάτισε επίσης και έναν τρίτο Σουηδό πολίτη σε μια βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση, όπως την χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο.

Η Βελγίδα υπουργός Εσωτερικών Ανελίς Φερλίντεν δήλωσε στο δίκτυο VRT ότι ένα αυτόματο όπλο, που βρέθηκε στο "άτομο που εξουδετερώθηκε", είναι το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε για την χθεσινή επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», προτού διαφύγει με δίκυκλο.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο φερόμενος ως δράστης δηλώνει μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Με ισλαμικούς χαιρετισμούς, Αλλάχου Άκμπαρ. Ονομάζομαι Αμπντεσαλέμ αλ Γκιλάνι και πολεμώ για τον Αλλάχ. Ανήκω στο Ισλαμικό Κράτος. Αγαπάμε όσους μας αγαπούν και μισούμε όσους μας μισούν. Ζούμε για τη θρησκεία μας και πεθαίνουμε για αυτήν. Δόξα στον Αλλάχ. Ο αδερφός σας πήρε εκδίκηση για λογαριασμό των μουσουλμάνων. Έχω σκοτώσει τρεις Σουηδούς, μέχρι στιγμής. Δόξα στον Αλλάχ. Τρεις Σουηδούς, ναι. Σε εκείνους που έβλαψα, ας με συγχωρήσουν. Κι εγώ τους συγχωρώ όλους. Ειρήνη υμίν», αναφέρει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο φερόμενος ως δράστης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Οπτικό υλικό από την επίθεση στις Βρυξέλλες που ανέβηκε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Het Laatste Nieuws δείχνει έναν άνδρα με πορτοκαλί τζάκετ να επιβαίνει σε σκούτερ και να σταματά σε μια διασταύρωση, να πυροβολεί πέντε φορές και έπειτα κόσμο να τρέχει να κρυφτεί μέσα σε κτίριο και μετά να ακούγονται πάλι πυροβολισμοί.

ISIS terrorist is literally riding around the heart of #Brussels screaming ‘Allahu Akbar’ on a motorbike in a bright orange jacket and carrying an assault rifle. Police can’t find him. #Brussels#Bruxellespic.twitter.com/HCenjpiDob — Paul Golding (@GoldingBF) October 16, 2023

Οι βελγικές αρχές ανέβασαν στην υψηλότερη βαθμίδα (Κατηγορία 4) το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες– κάτι που σημαίνει αυξημένη αστυνομική παρουσία και επιπλέον προστασία σε ευαίσθητα σημεία που συνδέονται με τη Σουηδία.

Ο πρωθυπουργός Ντε Κρόο συνέστησε σθεναρά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ενώ η αστυνομία ζήτησε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.

??#BREAKING: Terriost attack in Brussels, Belgium; At least 2 dead and one injured so far; The terriost shouts “Allahu Akbar.” https://t.co/Z06M6Xdrun — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 16, 2023

Ο αγώνας για τα προκριματικά του Euro 2024 μεταξύ Βελγίου και Σουηδίας διεκόπη οριστικά στο ημίχρονο για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η UEFA. Οι Σουηδοί ποδοσφαιριστές ξεκαθάρισαν στην UEFA ότι δεν θα αγωνιζόντουσαν στο δεύτερο ημίχρονο μετά την τρομοκρατική επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δύο συμπατριώτες τους, μετέδωσε νωρίτερα το τηλεοπτικό δίκτυο TV6.

Ο δράστης, ο οποίος είχε ανεπιτυχώς ζητήσει άσυλο στο Βέλγιο τον Νοέμβριο του 2019, ήταν γνωστός στην αστυνομία για διακίνηση ανθρώπων, παράνομη παραμονή στη χώρα και έκθεση σε κίνδυνο της κρατικής ασφάλειας, είπε νωρίτερα σήμερα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Δικαιοσύνης Βενσάν βαν Κουίκενμπορν.

Η Νικόλ ντε Μουρ, η Βελγίδα υπουργός υπεύθυνη για το άσυλο και την μετανάστευση, δήλωσε ότι η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε ένα χρόνο αργότερα. Επισήμως το όνομά του αφαιρέθηκε από το εθνικό μητρώο αιτούντων άσυλο τον Φεβρουάριο του 2021, σύμφωνα με την ντε Μουρ, ενώ έκτοτε δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστεί ώστε να απελαθεί.

Τον Ιούλιο του 2016 ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες εστάλησαν από τις αστυνομικές αρχές τρίτης χώρας ότι ο άνδρας αυτός είχε ισλαμιστικό προφίλ και ήθελε να μεταβεί σε κάποια εμπόλεμη ζώνη για να συμμετάσχει στον τζιχάντ, είπε ο υπουργός.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτές οι πληροφορίες αφθονούν και έχουν ελεγχθεί χωρίς αποτέλεσμα όμως. "Πέραν αυτού, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες μας, δεν υπήρξαν σαφείς αποδείξεις ριζοσπαστικοποίησης", σχολίασε.

Η Σουηδία αύξησε το επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατία στο υψηλότερο επίπεδο τον Αύγουστο, μετά την πυρπόληση του Κορανίου και άλλες ενέργειες στη χώρα, το οποίο εξόργισε τους μουσουλμάνους και προκάλεσε απειλές από τζιχαντιστές.

Ο ύποπτος, ο οποίος είπε ότι λέγεται Αμπντεσαλέμ αλ Γκουιλάνι, δηλώνει σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι μαχητής του Αλάχ.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την ώρα που υπάρχει έντονη ανησυχία για θέματα ασφαλείας σε ευρωπαϊκές χώρες που συνδέονται με την παρούσα σύγκρουση του Ισραήλ με την Χαμάς, παρότι ένας Βέλγος εισαγγελέας ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο δράστης συνδέεται με αυτήν.