Τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ: Μητέρα θυσιάστηκε για να σωθεί το 9 μηνών μωρό της

«Ένα από τα θύματα της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στο Τελ Αβίβ, η Inbar Segev-Vigder, δολοφονήθηκε ενώ προστάτευε τον 9 μηνών γιο της Ari», ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός του Ισραήλ για το τραγικό συμβάν που στέρησε τη ζωή τουλάχιστον 7 ανθρώπων.

One of the victims from yesterday’s terrorist attack in Tel Aviv, Inbar Segev-Vigder, murdered while shielding her 9 month old son Ari.

She saved his life.

There are no words. Only heartbreak ?? .

May the memory of the victims be a blessing. pic.twitter.com/3nI2jLzem7