Τρομοκρατική η επίθεση στο Ρέντινγκ, με 3 νεκρούς - Συνελήφθη 25χρονος Λίβυος πρόσφυγας - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

«Πρόκειται για μια στυγερή ενέργεια», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας Νιλ Μπάσου, ο οποίος πρόσθεσε ότι τον δράστη ακινητοποίησαν άοπλοι αστυνομικοί.

Ο Μπάσου είπε ότι η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ηγείται τώρα της έρευνας και ότι η επίθεση δεν συνδέεται με την αντιρατσιστική διαδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στο ίδιο πάρκο λίγες ώρες νωρίτερα.

It has now been confirmed that the stabbing incident that occurred in Reading last night (20 June 20), has been declared a terrorist incident.

Please continue to follow @ThamesVP for further updates. #ReadingAttackhttps://t.co/ayX5bVCxVe