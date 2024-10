Τρομοκρατικό χτύπημα στην Άγκυρα: Ταυτοποιήθηκε ο ένας από τους δράστες

Παράλληλα, διακόπτει την περιοδεία του στην ανατολική και νοτιοανατολική Τουρκία και ο πρόεδρος του κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ.

Πέντε νεκροί και 22 τραυματίες είναι τα θύματα της ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS, στην Αγκυρα.

Το τουρκικό υπουργείο 'Αμυνας ανακοίνωσε ότι μετά την επίθεση στην Άγκυρα βομβαρδίστηκαν 47 στόχοι, θέσεις της κουρδικής οργάνωσης PKK και συμμάχων του, στο βόρειο Ιράκ και στο έδαφος της Συρίας. Οι δυνάμεις των Κούρδων στη Συρία ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν 12 άμαχοι κατά τους τουρκικούς βομβαρδισμούς.

Oι υπουργοί Αμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια είχαν «δείξει» εξαρχής ως υπεύθυνο για την επίθεση το ΡΚΚ.

O μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβης Αχμέτ Γιλντίζ, διεθνοποιώντας το θέμα, δήλωσε ότι οι πληροφορίες που ελήφθησαν δείχνουν ότι την τρομοκρατική επίθεση σχεδίασε και πραγματοποίησε το PKK και υποστήριξε ότι παρακλάδια του ΡΚΚ έχουν παρουσία στη Συρία.

More Footage showing the Terrorists who carried out today’s Bombing and Shooting Attack on the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/aGwXsdf1XG