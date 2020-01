«Τρομοκράτης με κοστούμι ο Τραμπ», απαντά το Ιράν, στις απειλές του Αμερικανού προέδρου ότι έχει «κλειδώσει» 52 στόχους

Aπό την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός αντέδρασε στην τελευταία πρόκληση του Ντόναλντ Τραμπ εκφράζοντας αμφιβολίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το "θάρρος" να χτυπήσουν το Ιράν.

"Λένε αυτά τα πράγματα για να εκτρέψουν την προσοχή της παγκόσμιας κοινής γνώμης από την απάνθρωπη και αδικαιολόγητη πράξη τους", δήλωσε ο υποστράτηγος Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αρχηγός του ιρανικού στρατού, τον οποίο επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna, αναφερόμενος στη δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμανί.

Αλλά "αμφιβάλλω ότι έχουν το θάρρος", πρόσθεσε.

Παράλληλα ο υπουργός Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Αζαρί-Τζαχρομί δήλωσε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είναι "τρομοκράτης με κοστούμι", σε μήνυμά του στο Twitter.

"Όπως το Ισλαμικό Κράτος, όπως ο Χίτλερ, όλοι μισούν τους πολιτισμούς. Ο Τραμπ είναι τρομοκράτης που φορά κοστούμι. Θα μάθει την ιστορία πολύ σύντομα ότι ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να νικήσει το "Μεγάλο Ιρανικό Έθνος και Πολιτισμό", έγραψε ο Τζαχρομί.

Τραμπ: Έχουμε ορίσει 52 εγκαταστάσεις - Οι στόχοι αυτοί θα χτυπηθούν σκληρά, αν...

Νωρίτερα ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε μέσω Twitter ότι οι ΗΠΑ έχουν ορίσει 52 στόχους στο Ιράν — ισάριθμους με τους ομήρους στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της κρίσης του 1979 — τους οποίους θα πλήξουν εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε Αμερικανούς ή σε αμερικανικούς πόρους σε αντίποινα για την αεροπορική επιδρομή στη Βαγδάτη που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητής της Δύναμης Κουντς.

Το Ιράν, έγραψε ο Τραμπ, «μιλάει με μεγάλο θράσος για το ότι θα βάλει στο στόχαστρο ορισμένους στόχους των ΗΠΑ», σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου αξιωματικού.

Πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει κλειδώσει «52 ιρανικές εγκαταστάσεις» και ορισμένοι από τους στόχους αυτούς είναι «πολύ υψηλού επιπέδου» και «σημαντικοί για το Ιράν και τον ιρανικό πολιτισμό».

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently....