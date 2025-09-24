Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου - Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα ύψους 30 μέτρων - Real.gr

Στιγμές τρόμου έζησε επιβάτης κρουαζιερόπλοιου όταν παγιδεύτηκε σε νεροτσουλήθρα σε ύψος 30 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως φαίνεται στο βίντεο που έγινε viral στο TikTok.

Στο χαρακτηριστικό βίντεο φαίνεται μία γυναίκα να έχει κολλήσει μέσα σε ένα διαφανές τμήμα της νεροτσουλήθρας και να προσπαθεί να σπρώξει τον εαυτός της προς τα εμπρός.

«Θεέ μου, έχει κυριολεκτικά κολλήσει» ακούγεται να λέει ένας από τους επιβάτες του κρουιαζερόπλοιου.

Αν και ο Tik Tokker που δημοσίευσε το βίντεο δεν διευκρίνισε σε ποια κρουαζιέρα συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με την New York Post, το πλοίο μοιάζει πολύ με το Bliss της Norwegian Cruise Line, το οποίο, σύμφωνα με το Cruisemapper, πραγματοποιούσε επταήμερη κρουαζιέρα στην Αλάσκα στις 19 Σεπτεμβρίου.

Το βίντεο στο TikTok που έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια views προκάλεσε αρκετά σχόλια. «Υπάρχει κανείς άλλος που έχει πάθει κρίση πανικού βλέποντας αυτό;», έγραψε ένας σχολιαστής. «Αν κολλήσω σε νεροτσουλήθρα πάνω από πραγματικό θαλασσινό νερό, θα πάθω κρίση», συμπλήρωσε ένας άλλος. «Το TikTok μου έμαθε σίγουρα να μην μπαίνω ποτέ σε νεροτσουλήθρα κρουαζιερόπλοιου» ανακοίνωσε ένας τέταρτος, «ξέρω ότι δεν θα ξαναμπεί ποτέ σε τέτοια», πρόσθεσε ένας πέμπτος.