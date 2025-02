Τρόμος στον αέρα: Ταραντούλα δάγκωσε τον πιλότο κατά τη διάρκεια πτήσης - Real.gr

Ο πιλότος μιας αεροπορικής πτήσης της Iberia βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα δυσάρεστο περιστατικό, όταν τον δάγκωσε μια ταραντούλα μέσα στο πιλοτήριο.

Αμέσως προκλήθηκε αναστάτωση τόσο στο πλήρωμα όσο και στους επιβάτες, ενώ ο πιλότος, ο οποίος φέρεται να είναι αλλεργικός στις αράχνες, χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε μια πτήση της Iberia, με ένα Airbus A320, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας προς το αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτης.

Η ταραντούλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, βρέθηκε στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια ενδιάμεσης στάσης στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, μετά την προσγείωση στην ισπανική πρωτεύουσα, το αεροσκάφος υποβλήθηκε σε απολύμανση, προκαλώντας τρίωρη καθυστέρηση στην επόμενη πτήση του προς τη Γαλικία.

Ο πιλότος έλαβε θεραπεία με Urbason, το φάρμακο που περιλαμβάνει τη δραστική ουσία Methylprednisolone, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για τη μείωση της φλεγμονής και των συμπτωμάτων σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων.

Η Iberia διαβεβαίωσε πως ο πιλότος «είναι καλά και δεν έχει υποστεί μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία του». Δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο πιλότος χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική βοήθεια μετά την προσγείωση στη Μαδρίτη.

Το αεροσκάφος, στο οποίο εντοπίστηκε η ταραντούλα, είχε προηγουμένως προσγειωθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως οι Βρυξέλλες, η Ζυρίχη και η Τουλούζη, έπειτα από την αναχώρησή του από την Καζαμπλάνκα προς τη Μαδρίτη την Τρίτη.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα La Voz de Galicia, «ορισμένοι επιβάτες ελέγχαν συνεχώς τα καθίσματα και τον διάδρομο, φοβούμενοι πως ενδέχεται να υπήρχαν και άλλες αράχνες στην καμπίνα, παρά την απολύμανση πριν από την άφιξη στο Βίγο γύρω στα μεσάνυχτα της Παρασκευής».

Pilot with allergy to spiders is bitten by a TARANTULA mid-air, forcing emergency landing for passenger flight to Spain https://t.co/H5twHsgdey

— Daily Mail US (@DailyMail) February 24, 2025