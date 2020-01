Τρόμος από τα 6,8 Ρίχτερ στην Τουρκία: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών - Ξεπερνούν τους 1.000 οι τραυματίες

[Video] Search, rescue efforts underway after #quake in eastern Turkey #Elazig pic.twitter.com/j6tapyg0v0

Στην Ελαγίζ σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τέσσερις ακόμα στη γειτονική επαρχία της Μαλάτεια, όπως ανακοίνωσε η τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD). Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν νωρίς σήμερα, τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα 12 ώρες μετά τον σεισμό. Μια ακόμα γυναίκα διεσώθη ύστερα από 13 ώρες.

«Περίπου 30 άνθρωποι βρίσκονται κάτω από χαλάσματα στο Ελαζίγ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά, τονίζοντας οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

