Τρόμος σε λούνα παρκ στις ΗΠΑ: 28 άτομα κρέμονταν στον αέρα επί μισή ώρα - ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άτομο με προβλήματα υγείας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους ανέφερε το Oaks Amusement Park, στο Πόρτλαντ, σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, δήλωσαν ότι κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό.

Ο Κρις Ράιαν δήλωσε ότι αυτός και η σύζυγός του, που βρίσκονταν στο πάρκο για τα γενέθλιά του, ήταν έτοιμοι να ανέβουν στη βόλτα - η οποία λειτουργεί σαν εκκρεμές, με τη δυνατότητα να αιωρεί τους αναβάτες εντελώς ανάποδα - όταν είδαν ότι είχε κολλήσει.

Αποφάσισαν να απομακρυνθούν λόγω του «πόσο τρομακτική ήταν η κατάσταση».

Τελικά ανέβηκαν σε μια ρόδα λούνα παρκ και άκουσαν μια ανακοίνωση από μεγάφωνο ότι το πάρκο ήταν κλειστό και ότι ο κόσμος έπρεπε να εκκενώσει το χώρο.

Η Πυροσβεστική και Διάσωση του Πόρτλαντ δήλωσε στο X ότι οι πυροσβέστες συνεργάστηκαν με τους μηχανικούς του πάρκου Oaks Park, το οποίο άνοιξε για πρώτη φορά το 1905, για να κατεβάσουν χειροκίνητα τη ρόδα.

