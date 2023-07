Τρόμος σε παραλία στη Φλόριντα: Καρχαρίας... σκίζει τα κύματα στα ρηχά - ΒΙΝΤΕΟ

Το περιστατικό συνέβη στον κόλπο Περντίντο το μεσημέρι της Κυριακής με την ταχύτητα του καρχαρία να προκαλεί εντύπωση.

Η συγκεκριμένη περιοχή είναι γνωστή για την παρουσία καρχαριών καθώς στα ίδια νερά ζουν και φώκιες γεγονός που εκτιμάται ότι ελκύει τους μεγάλους θηρευτές.

Αμερικανός δημοσιογράφος εκτίμησε σε ανάρτησή του στο twitter ότι ο καρχαρίας που εθεάθη στην παραλία της Φλόριντα ανήκει στο είδος σφυροκέφαλος, ο οποίος, κατά τον ίδιο, κυνηγούσε ένα σαλάχι. «Το συγκεκριμένο είδος δεν είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους» υποστήριξε ο δημοσιογράφος.

This is probably a hammerhead shark going after a ray. Hammerheads are generally no threat to humans. This video was taken Sunday afternoon at Perdido Key, Florida (near Pensacola) by Jennifer Ward. pic.twitter.com/OqBveCUFOf