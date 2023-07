Τρόμος σε τρενάκι λούνα παρκ στις ΗΠΑ: Κόλλησε και οι επιβάτες κρέμονταν ανάποδα για ώρες - ΒΙΝΤΕΟ

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επισκέπτες ενός φεστιβάλ στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ, όταν ένα τρενάκι λούνα παρκ κόλλησε αφήνοντάς τους να κρέμονται ανάποδα για ώρες.

Οκτώ επιβάτες έμειναν στον... αέρα όταν μια μηχανική βλάβη σταμάτησε το τρενάκι στο φεστιβάλ Forest County Festival στο Γουισκόνσιν, δήλωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής λίγες ώρες αργότερα. «Υπήρξε μια μηχανική βλάβη με το τρενάκι που κόλλησε στην όρθια θέση. Το πάρκο επιθεωρήθηκε πρόσφατα από την πολιτεία εδώ στο χώρο», δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν διασώστη να σκαρφαλώνει στο πλάι του Fireball, ενώ οι επιβάτες περιμένουν ανάποδα. Ένας πυροσβέστης εκτός υπηρεσίας έτυχε να βρίσκεται στη σκηνή και συμβούλευσε την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης σχετικά με τις πιθανές επιλογές διάσωσης. Λόγω του μεγάλου ύψους του συγκεκριμένου παιχνιδιού, κλήθηκαν να βοηθήσουν με ειδικό εξοπλισμό ομάδες διάσωσης.

Eight passengers were left suspended when a mechanical failure stalled a ride at the Forest County Festival in Crandon, Wisconsin, the Crandon Fire Department said https://t.co/pToBGdZKsSpic.twitter.com/8m3am22UEK — CNN (@CNN) July 4, 2023

Οι επιβάτες περίμεναν να έρθει ένα φορτηγό με σκάλα και πλατφόρμα 30 μέτρων από απόσταση 45 λεπτών, ανέφερε το δελτίο.

A roller coaster at a Wisconsin festival over the Fourth of July weekend left some passenger stuck hanging upside down for at least three hours before rescuers climbed up to free them. Everyone was safely rescued. pic.twitter.com/yxRHh1nsQk — TODAY (@TODAYshow) July 4, 2023

Ο πρώτος επιβάτης επέστρεψε σε στέρεο έδαφος στις 3:20 μ.μ., περίπου δύο ώρες μετά την αποστολή των συνεργείων έκτακτης ανάγκης, ανέφερε το δελτίο ειδήσεων, ενώ ο τελευταίος επιβάτης έφτασε στο έδαφος στις 5:01 μ.μ. - περισσότερες από τρεις ώρες μετά την ακινητοποίηση της βόλτας.

Scary video shows riders at a county festival in Crandon, Wisconsin stuck upside down on a ride. The video is from Scott Brass, who says the ride was stuck hanging upside down for more than four hours. More: https://t.co/2JFYQQ4mUDpic.twitter.com/Mk2PrbLFc9 — CBS 58 News (@CBS58) July 3, 2023

Εννέα ασθενείς έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ένα άτομο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Aspirus Rhinelander, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Δέκα πυροσβεστικά οχήματα, εννέα ασθενοφόρα και 50 άτομα από τρεις κομητείες βοήθησαν στη διάσωση των επιβατών.