Τρόμος στη Μαριούπολη: Καταγγελίες για αρπαγές κατοίκων και μεταφορά τους στη Ρωσία - Ολες οι εξελίξεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία - LIVE εικόνα

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων έχουν μεταδώσει ότι λεωφορεία μετέφεραν πολλές εκατοντάδες ανθρώπους που η Μόσχα αποκαλεί πρόσφυγες από την Μαριούπολη τις τελευταίες ημέρες.

Περισσότεροι από 2.100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Μαριούπολη από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στις 24 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Κίεβο, .

Οι επιζώντες έχουν καταφύγει σε υπόγεια και αντιμετωπίζουν πλήθος ελλείψεων. Κάτοικοι που διέφυγαν από την Μαριούπολη μιλούν για πτώματα που κείτονται επί μέρες στους δρόμους, για την πείνα, την δίψα και το δριμύ ψύχος.

Η Μαριούπολη έχει για το Κρεμλίνο στρατηγική σημασία αφού η κατάληψή της θα επιτρέψει την εδαφική συνέχεια ανάμεσα στην προσαρτημένη από την Μόσχα ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας και το Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας, αποκλείοντας παράλληλα την Ουκρανία από την πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα.

«Το Σάββατο, οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής βομβάρδισαν την σχολή Καλών Τεχνών G12 στην αριστερή όχθη της Μαριούπολης, όπου 400 κάτοικοι της Μαριούπολης - γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι - είχαν βρει καταφύγιο», ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές της πολιορκημένης από τις δυνάμεις της Μόσχας ουκρανικής πόλης.

«Γνωρίζουμε ότι το κτίριο καταστράφηκε και ότι ειρηνικοί άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα ερείπια. Ο απολογισμός των θυμάτων καταρτίζεται».

Ukraine: According to media reports, the Mariupol art school was bombed. About 400 inhabitants took refuge there. This shows the bestiality of the Russian army, which, suffering huge losses in the fight against the Ukrainian army, takes revenge on ordinary, defenseless civilians. pic.twitter.com/y8cKqX5eG4