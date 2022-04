Τρόμος στη Σαγκάη: Σκοτώνουν κατοικίδια ασθενών με Covid -Ουρλιάζουν στα μπαλκόνια -Σοκαριστικά βίντεο

Σκηνές χάους στη Σαγκάη μετά το βίαιο lockdown που έχει επιβληθεί, με τους πολίτες να ουρλιάζουν στα μπαλκόνια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, 23.342 πολίτες στη Σαγκάη βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό, ωστόσο μόνο 994 εμφάνισαν συμπτώματα. Στο τελευταίο κύμα πάνω από 200.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί, αν και δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι μέχρι στιγμής.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου τα τελευταία 24ωρα που δείχνουν τις κινεζικές αρχές να αρπάζουν -ακόμη και μετά από εισβολές σε σπίτια- τα κατοικίδια ανθρώπων οι οποίοι έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό, προκειμένου να τα εξετάσουν.

Chinese authorities killing poor animals (cats & dogs), whom they find with Covid, in #Shanghai. Is this a way to curb corona virus... no doubt why #China is called as a "Cruel & Barbaric Nation"!!#ChinaExposed@BoycottHegemony@kakar_harsha@TibetPeople@palkisupic.twitter.com/1OhgLuX2Fm — Stanzin Angmo (@Stanzin80261872) April 11, 2022

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνονται εικόνες απόλυτης φρίκης με άτομα που φορούν προστατευτικές στολές και μαζεύουν ζώα, των οποίων οι ιδιοκτήτες νόσησαν με κορονοϊό, προκειμένου να τα θανατώσουν.

Pets from people getting tested positive for covid are being collected to be killed in #Shanghai#China.#CCP is evil. pic.twitter.com/jc2P5K2f5W — Germs of Woke CCP (@GermsofCCP) April 10, 2022

Σε άλλο βίντεο άτομο που φορά προστατευτική στολή για τον κορωνοϊό έρχεται σε αντιπαράθεση με γυναίκα που διαμαρτύρεται και δεν διστάζει να να την χτυπήσει.

Who gives a defenseless person multiple boots to the face? Your #AmazingChina unfriendly neighborhood watch guy dressed up in a hazmat suit.#ZeroCovid#lockdown#Shanghai#Eastworld ?? pic.twitter.com/rQ6x7J2kbJ — John Sitarek (@JohnSitarek) April 11, 2022

Την ίδια ώρα, αύξηση έχει καταγραφεί στις αυτοκτονίες πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν τις συνθήκες του τόσο σκληρού lockdown, όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail.

Meanwhile in Shanghai forced quarantine pic.twitter.com/sG7nUHRya1 — Jack Posobiec ???? (@JackPosobiec) April 12, 2022

The number of people who were allowed out wasn't immediately clear. The abrupt closure of most businesses and orders to stay home left the public fuming Lockdown in Shanghai, China ???? No child should ever be treated like this.pic.twitter.com/gPlzIZVrAX — James Melville (@JamesMelville) April 9, 2022 about a lack of access to food and medicine.https://t.co/ryv3ymH8ao — Los Angeles Times (@latimes) April 12, 2022

This is what the CCP is doing to the 26 million people of Shanghai Do not look awaypic.twitter.com/yjA2Sj4khz — Jack Posobiec ???? (@JackPosobiec) April 9, 2022