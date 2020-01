Τρόμος στη Σομαλία: Εκρηξη βόμβας κοντά στο κοινοβούλιο - Αναφορές για τραυματίες

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

Προς το παρόν η αστυνομία δεν έχει προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

Τουλάχιστον 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μογκαντίσου την περασμένη εβδομάδα από βομβιστική επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Αλ Σεμπάαμπ, την φονικότερη που σημειώνεται στη χώρα εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια.

A loud explosion explosion believed to be a car bomb went off in #Somalia's capital #Mogadishu near the presidential palace known as “Villa Somalia”. There has been casualties but the exact amount isn’t known. pic.twitter.com/e0LRP4wADd