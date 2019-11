Τρόμος στη Χάγη: Πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε πολυκατάστημα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-Xinhua

«Επεισόδιο με μαχαίρωμα με πολλούς τραυματίες στην οδό Γκρότε Μαρκτ της Χάγης. Οι υπηρεσίες επειγόντων βρίσκονται επί τόπου», ανέφερε στο Twitter η αστυνομία. Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται ασθενοφόρα και περιπολικά, ενώ αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και απομακρύνουν τους περαστικούς.

Lots of emergency services and police helicopter on scene after a stabbing incident with multiple injuries in The Hague#Netherlandspic.twitter.com/jUOdNwIice