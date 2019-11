Τρόμος στην Ευρώπη από τις αιματηρές επιθέσεις σε Λονδίνο και Χάγη

«Αποφυλακίστηκε υπό όρους τον Δεκέμβριο του 2018 και το βασικό σημείο της έρευνας τώρα είναι να διαπιστώσουμε πως κατόρθωσε να διαπράξει αυτή την επίθεση», τόνισε, συμπληρώνοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε μια τοποθεσία στην κομητεία του Στάφορντσιρ στην κεντρική Αγγλία.

«Συνταρακτικό» χαρακτήρισε το θάνατο των δύο πολιτών μετά τα γεγονότα στη Γέφυρα του Λονδίνου ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος τόνισε ότι θα αυξηθεί η αστυνομική παρουσία στους δρόμους του Λονδίνου μετά την επίθεση.

Λίγο πριν ξεκινήσει η σύσκεψη της ομάδας «Κόμπρα», ο Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε ότι υποστηρίζει εδώ και καιρό πως «πρόκειται για λάθος να επιτρέπεται σε σοβαρούς και βίαιους εγκληματίες να αποφυλακίζονται νωρίς» και ότι «θα πρέπει να ενισχυθούν οι αρμόζουσες ποινές για τους επικίνδυνους εγκληματίες, ειδικά για τρομοκράτες». Αρνήθηκε, ωστόσο, να διευκρινίσει εάν ο ένοπλος δράστης ήταν γνωστός στις υπηρεσίες ασφάλειας ή στην αστυνομία πριν να συμβεί το περιστατικό.

Εξάλλου, ανέφερε ότι οι προεκλογική εκστρατεία τόσο των Τόρις όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στο Λονδίνο, αναβάλλεται.

Τρεις τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στη Χάγη

Τρεις είναι οι τραυματίες από την επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε ένας άνδρας σε κεντρικό εμπορικό δρόμο της Χάγης, όπως ανέφερε η αστυνομία.

Σε εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του υπόπτου.

Μια περιοχή κοντά στο ιστορικό κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί και δεκάδες περιπολικά και ασθενοφόρα βρίσκονται επί τόπου, και ελικόπτερα συνδράμουν στις έρευνες.

