Τρόμος στην Ινδονησία από τον σεισμό 6,8 Ρίχτερ - Δεν επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τσουνάμι

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 7 βαθμών και σημειώθηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων, σε απόσταση περίπου 227 χιλιομέτρων από την πόλη Τελούκ Μπετούνγκ, στην επαρχία Λαμπούνγκ του νησιού Σουμάτρα.

Αργότερα, οι Αμερικανοί σεισμολόγοι δήλωσαν ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών.

This #earthquake is more than 100km from the nearest coast and is unlikely to have caused significant damage to shaking. According to @infoBMKG there is the possibility for LOCAL #tsunamihttps://t.co/XBuOuRMM5v