Τρόμος στις ΗΠΑ: Ένοπλος πήγε να πυροβολήσει ιερέα σε εκκλησία - Βίντεο

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο 26χρονος Μπέρναρντ Πολάιτ εμφανίζεται να μπαίνει στον ναό Jesus' Dwelling Place στη 1 μ.μ. την Κυριακή, ενώ ο πάστορας Γκλεν Τζέρμανι εκφωνεί το κήρυγμά του, και να τον σημαδεύει, χωρίς όμως να ακούγεται πυροβολισμός.

Ενώ ο προτεστάντης ιερέας σκύβει έντρομος και τρέχει να καλυφθεί πίσω από τον άμβωνα, ο ένοπλος άνδρας συνεχίζει να κατευθύνεται προς το μέρος του, αποφασισμένος να ολοκληρώσει αυτό που ήρθε να κάνει. Την ίδια στιγμή ο διάκονος όρμησε πάνω στον 26χρονο και τον ακινητοποίησε, ενώ στη συνέχεια οι δύο άνδρες τον αφοπλισαν μπροστά στην κάμερα που κατέγραφε τη λειτουργία.,

«Είμαι ευγνώμων στον Θεό που είμαι ακόμα εδώ γιατί σίγουρα τράβηξε τη σκανδάλη», δήλωσε ο ιερέας στο ABC News. Περιγράφοντας το συμβάν, ο ιερέας πρόσθεσε ότι ο άντρας του χαμογέλασε πριν προσπαθήσει να τον πυροβολήσει.

«Είχα αρχίσει το κήρυγμα και ξαφνικά, από τα αριστερά μου, τον είδα να κινείται από το πίσω μέρος προς το μπροστινό μέρος της εκκλησίας. Στάθηκε μπροστά μου και μου χαμογέλασε», δήλωσε ο πάστορας. «Ξαφνικά, είδα ένα όπλο να σημαδεύει προς το μέρος μου. Και σε εκείνο το σημείο, το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να τρέξω να καλυφθώ», συνέχισε. Ο πάστορας επαίνεσαι τον πιστό που έτρεξε να αφοπλίσει τον άντρα, λέγοντας: «Θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του, αλλά θυσίασε τον εαυτό του για όλους και αυτός είναι ο ήρωας».

Ο ύποπτος κρατήθηκε στην εκκλησία έως ότου οι αστυνομικοί της Πολιτείας της Πενσυλβάνια έφτασαν στο σημείο και τον συνέλαβαν.

