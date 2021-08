Τρόμος στο Αφγανιστάν: Εκρήξεις έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ - Για χτύπημα του ISIS μιλούν οι Αμερικανοί

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους ευθύνεται για την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, υποστηρίζει το Politico, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ένα άλλο πρόσωπο με γνώση της κατάστασης.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι του αεροδρομίου της Καμπούλ ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα, συμπληρώνοντας ότι σημειώθηκε τουλάχιστον μία ακόμη έκρηξη στο ξενοδοχείο Μπάρον ή κοντά σε αυτό, στην πύλη.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν μέρος μιας πολύπλοκης επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα έναν αριθμό θυμάτων Αμερικανών και αμάχων», έγραψε ο Κίρμπι σε ανάρτηση στο Twitter.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε και μια δεύτερη έκρηξη, κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον που βρίσκεται απέναντι από το αεροδρόμιο. Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι στο ξενοδοχείο αυτό συγκεντρώνονταν οι Αμερικανοί πολίτες που ανέμεναν τη σειρά τους για να απεγκλωβιστούν από το Αφγανιστάν.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά σκοτώθηκαν ενώ πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν από την έκρηξη, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν.

Νωρίτερα, το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, έκανε λόγο για 11 νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί ξένοι. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών ενδέχεται να είναι και τρεις Αμερικανοί στρατιώτες.

Από την έκρηξη πλησίον του αεροδρομίου της Καμπούλ δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν μεταξύ των θυμάτων ούτε Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.