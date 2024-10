Τρόμος στο Ισραήλ: Μία νεκρή και 10 τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε σταθμό λεωφορείων - BINTEO

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί στο σημείο και το περιστατικό εξετάζεται ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Μία 25χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και 10 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση που έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στον Κεντρικό Σταθμό Λεωφορείων στην Μπερ Σεβά, στο νότιο Ισραήλ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με δύο από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η επίθεση προκάλεσε πανικό στον σταθμό, με τους πολίτες να τρέχουν να σωθούν. Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο, αποκλείοντας την περιοχή. Ο δράστης εξουδετερώθηκε επί τόπου, ενώ οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών.

Δείτε βίντεο:

??#BREAKING: Gunfire reported at central bus station in Beersheba, Israel; This appears to be a terriost attack and initial reports say 3 people are wounded. pic.twitter.com/u0ShGuT4Sr — World Source News 24/7 (@Worldsource24) October 6, 2024

ISRAEL: TERROR: One person was killed Hy'd and eight others were wounded in a terror stabbing attack at the Beersheba central bus station. The Palestinian terrorist was shot and killed by security forces. pic.twitter.com/iJZi6tJnqN — KolHaolam (@KolHaolam) October 6, 2024