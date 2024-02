Τρόμος στο Κάνσας: Μία μητέρα νεκρή και πάνω από 20 τραυματίες από πυρά στην παρέλαση των νικητών του Super Bowl - Συγκλονιστικά βίντεο

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, από τη σοκαριστική επίθεση έχουν τραυματιστεί 21 άτομα, 11 εκ των οποίων παιδιά ηλικίας από 6 έως 15 ετών. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον εννέα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη ή σοβαρή κατάσταση, ενώ ασαφής παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός αλλά και το κίνητρο των δραστών.

New video shows moment gunfire erupts at the Super Bowl rally in Kansas City. At least 22 people shot pic.twitter.com/dUYM9G07fg

Η τοπικη αστυνομία έχει θέσει υπό κράτηση τρία άτομα σε σχέση με την επίθεση, ενώ έχουν βρεθεί και κατασχεθεί όπλα στο σημείο.

Ο δήμαρχος του Κάνσας Σίτι ενημέρωσε πως όλα τα μέλη της αποστολής των Kansas City Chiefs – συμπεριλαμβανομένων αθλητών, προπονητών και λοιπού προσωπικού – είναι ασφαλή.

BREAKING: Kansas City Chiefs parade shooting: Police order crowds away from Union Station after multiple shots ring out while Super Bowl champs celebrate win pic.twitter.com/g0vstfvaXm

Συγκλονίζουν τα βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media και αποτυπώνουν τις στιγμές τρόμου που έζησε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την νίκη των Kansas City Chiefs. Πανικόβλητοι πολίτες τρέχουν προσπαθώντας να αποφύγουν τα πυρά.

WATCH: Moment gunfire erupts at the Super Bowl parade in Kansas City. Reports of multiple victims pic.twitter.com/5nU9V9C0Ou

Ένα από τα βίντεο φέρεται να αποτυπώνει την ηρωική προσπάθεια οπαδών των Κάνσας Σίτι να ακινητοποιήσουν έναν από τους υπόπτους και να βοηθήσουν τις αρχές στη σύλληψή του. Όπως μεταδίδει το NBC, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, μόλις οι φαν έπεσαν πάνω στον άνδρα που έτρεχε για να το σταματήσουν, το όπλο του έπεσε στο έδαφος.

JUST IN: The moment a man was tackled by brave Chiefs fans after the shooting at Union Station in Kansas City.

The fans could be seen heroically tackling the suspect as he ran away.

Shortly after the man was tackled, police swarmed the area where they found a gun.

A sniper… pic.twitter.com/lhoYxGKNr9