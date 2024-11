Τρόμος στο Λάος: Έξι νεκροί τουρίστες - Φέρονται να δηλητηριάστηκαν από νοθευμένο αλκοόλ

Η κυβέρνηση του Λάος εκφράζει τη "βαθύτατη θλίψη της για τον θάνατο ξένων τουριστών" στην Βανγκ Βιένγκ, όπως αναφέρει η ίδια σε ανακοίνωσή της, στην οποία εκφράζει επίσης την "ειλικρινή της συμπόνια" και "τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θανόντων". Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη "για να εξακριβωθούν τα αίτια του περιστατικού και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης αυτοί που ευθύνονται", προσθέτει.

Τα θύματα είναι δύο πολίτες της Δανίας, μια Βρετανίδα, ένας Αμερικανός και δύο Αυστραλές, σύμφωνα με ανακοινώσεις των κυβερνήσεων των χωρών τους.

Ο τελευταίος θάνατος που καταγράφηκε είναι της 19χρονης Αυστραλής Χόλι Μπόουλς, η οποία κατέληξε χθες, Παρασκευή, σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ, στην Ταϊλάνδη, παρουσία της οικογένειάς της, σύμφωνα με την Αυστραλή υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ.

Laos hostel owner detained in methanol-tainted alcohol poisonings that killed six tourists https://t.co/SsMfabhTkqpic.twitter.com/UK9mZjwm3A