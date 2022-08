Τρόμος στο Μέμφις: Έξι τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από νοσοκομείο

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στη 1.00, τοπική ώρα, έξω από το νοσοκομείο Μέθοντιστ Νορθ στο Ράλεϊ, μια κοινότητα 31.000 κατοίκων στα βορειοδυτικά του Μέμφις, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι News Channel 3, που συνεργάζεται με το CBS.

At least six people injured after a shooting near a Memphis, Tennessee, hospital, officials say. https://t.co/9fKkk0i5pE